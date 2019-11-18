تعرف على ذراع التحكم لمنصة PlayStation 5

قدمت شركة سوني مؤخرًا براءة اختراع مع رسومات تصميمية لدى مكتب براءات الاختراع الياباني تتعلق بذراع التحكم 5 DualShock المفترض وصولها مع منصة الألعاب الجديدة المرتقبة PlayStation 5، مما يتيح إلقاء نظرة أولى على الجيل التالي من أجهزة التحكم.

وبالرغم من عدم وجود إشارة رسمية إلى DualShock 5، فإن الصور تتوافق حتى الآن مع المعلومات المتعلقة بالملحق القادم.

وتحتوي ذراع التحكم الجديدة DualShock 5 لمنصة PlayStation 5 على بعض التغييرات، مثل منفذ USB مكان وجود مقبس سماعات الرأس حاليًا لذراع التحكم PlayStation 4، وأزرار أكبر، ومقابض أصغر، مع عدم وجود شريط إضاءة.

وقد يجد المستخدم صعوبة للوهلة الأولى في إيجاد فروق بين ذراعي التحكم، لكن من الواضح أن معظم التغييرات الكبرى على DualShock 5 ليست خارجية بل داخلية، وذلك بالنظر إلى أن التخطيط الكلي متطابق تقريبًا.

وتستخدم سوني مجموعة جديدة من مستشعرات اللمس الثلاثي الابعاد الهادفة إلى تقديم ردود فعل أكثر استجابةً وتفصيلًا من أي وقت مضى.

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وتشكل هذه المستشعرات (المشغلات التكيفية) إحدى التحسينات الرئيسية التي تمت إضافتها إلى ذراع التحكم في PlayStation 5، بحيث إنها تقدم مستويات مختلفة من المقاومة لجعل آليات اللعبة، مثل إطلاق القوس، توفر شعورًا أكثر واقعية للمستخدمين.

ويوصف النموذج الأولي لذراع تحكم PlayStation 5 الذي يتم حاليًا إرساله إلى المطورين بأنه يشبه إلى حد بعيد ذراع تحكم DualShock 4 لمنصة PlayStation 4، لكن سوني أكدت بعض الإضافات المهمة.

وتسلط براءة الاختراع الضوء على ميكروفون مدمج يلتف حول أسفل ذراع التحكم، لكن صور المقارنة المنشورة على الإنترنت توضح أن هناك العديد من تغييرات التصميم الدقيقة بين ذراعي التحكم DualShock 5 و DualShock 4.

ومع اقترابنا من عام 2020، فإنه من المفترض أن تكشف شركة سوني النقاب عن منصة PlayStation 5 قريبًا، وقد يحدث ذلك في حدث خاص بالشركة في الربيع، أو يمكنها الانتظار لحين حلول موعد مؤتمر E3، وهو ما حدث مع PlayStation 4.