تكنولوجيا: طلاء ذكى للمرحاض ينظف نفسه ويوفر 70 مليار لتر من الماء يوميا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ابتكر مهندس ميكانيكى طلاء جديد للمرحاض، والذى يمكنه من تنظيف نفسه أولا بأول ومنع البقع من الالتصاق، بالإضافة إلى قدرته على توفير 70 مليار لتر من الماء يوميًا فى جميع أنحاء العالم.
ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى فتعمل هذه الطبقة التى يتم رشها خلال خمس دقائق فور وضعها، كما يمكنها أيضا منع البكتيريا، مما يساهم فى الحد من الـ141 مليار لتر من المياه التى تستخدم لغسل المراحيض فى جميع أنحاء العالم يوميًا.
وقال "سينج وونج" المهندس الميكانيكى من جامعة ولاية بنسلفانيا فى الولايات المتحدة: "مع ملايين المواطنين الذين يعانون من ندرة المياه، ماذا لو كان هذا الرقم يمكن تخفيضه بنسبة 50 فى المائة، لقد طور فريقنا طبقة قوية مستوحاة من المستحضرات الحيوية والسائلة وطارد البكتيريا التى يمكن أن تجعل التنظيف الذاتى للمرحاض أساسيًا".
وأضاف وونج: "عندما يجف، ينمو الرذاذ الأول بجزيئات تبدو وكأنها شعر صغير، يبلغ قطرها حوالى 1000000 مرة أضعاف نظيرتها فى الإنسان، أما الرذاذ الثانى ينشر طبقة رقيقة من مواد التشحيم حول (الشعر) النانوى لإنشاء سطح زلق للغاية".
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