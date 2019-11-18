شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك فيه سم قاتل.. كم "بوست" إباحى ومتطرف وغير لائق على فيس بوك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة فيس بوك مؤخرا أرقاما توضح حجم المحتوى المثير للجدل الذى قامت بإزالته خلال الربع الثالث من عام 2019، فوسط انتشار الأخبار المزيفة والمستويات المتزايدة من المحتوى الإرهابي المنتشر عبر الإنترنت، كانت الشبكة الاجتماعية مسرحا للكثير من هذه المحتويات المسيئة.

وكشف تقرير فيس بوك عن عدد مختلف من فئات المحتوى الصادمة، بما في ذلك العنف الجسدي والعري والدعاية الإرهابية، وخطابات الكراهية، والتنمر والمضايقة، وعُري الأطفال واستغلالهم جنسيا، فضلا عن الانتحار وإصابة النفس والسلع محظورة مثل المخدرات والأسلحة النارية، وأخيرا وليس آخرا، البريد المزعج.

مقدار المحتوى المسىء الموجود على فيس بوك خلال الربع الثالث من 2019 - عرى الكبار والمحتوى الجنسى: 30.3 مليون منشور. - المحتوى العنيف والرسومات: 29.3 مليون منشور.

- المحتوى الجنسى للأطفال واستغلالهم جنسيا: 11.6 مليون منشور.

- خطابات الكراهية: 7 ملايين منشور.

- الدعايا الإرهابية : 5.2 مليون منشور.

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- المخدرات: 4.4 مليون منشور.

- التسلط والإيذاء: 3.2 مليون منشور.

- الانتحار وإيذاء النفس: 2.5 مليون منشور.

- الأسلحة النارية: 2.3 مليون.

- كما أزال فيس بوك أيضا نحو 1.7 مليون حساب وهمي على المنصة.