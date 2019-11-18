تكنولوجيا: فيس بوك فيه سم قاتل.. كم "بوست" إباحى ومتطرف وغير لائق على فيس بوك؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة فيس بوك مؤخرا أرقاما توضح حجم المحتوى المثير للجدل الذى قامت بإزالته خلال الربع الثالث من عام 2019، فوسط انتشار الأخبار المزيفة والمستويات المتزايدة من المحتوى الإرهابي المنتشر عبر الإنترنت، كانت الشبكة الاجتماعية مسرحا للكثير من هذه المحتويات المسيئة.
- عرى الكبار والمحتوى الجنسى: 30.3 مليون منشور.
- المحتوى العنيف والرسومات: 29.3 مليون منشور.
- المحتوى الجنسى للأطفال واستغلالهم جنسيا: 11.6 مليون منشور.
- خطابات الكراهية: 7 ملايين منشور.
- الدعايا الإرهابية : 5.2 مليون منشور.
- المخدرات: 4.4 مليون منشور.
- التسلط والإيذاء: 3.2 مليون منشور.
- الانتحار وإيذاء النفس: 2.5 مليون منشور.
- الأسلحة النارية: 2.3 مليون.
- كما أزال فيس بوك أيضا نحو 1.7 مليون حساب وهمي على المنصة.
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