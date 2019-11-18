شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Tiktok ينفى تغيير علامته التجارية لتهدئة المخاوف الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال أن تطبيق Tiktok يخطط للابتعاد عن جذروه الصينية، إذ تأتى هذه الخطة بعد أن جذب TikTok اهتمام الصحافة والنقد السياسي، إذ ظهرت تقارير عن مراقبة الشركة للمحتوى الذي تخشى أن يثير غضب الحكومة الصينية، ووصفه المشرعون الأمريكيون بأنه تهديد محتمل للأمن القومى.

ويشير تقرير الصحيفة إلى أن هذا التدقيق المتزايد أمر مقلق بما فيه الكفاية لقيادة TikTok للنظر في تنقية صورتها كشركة صينية، لذا نصح موظفو TikTok كبار المديرين التنفيذيين بأن تستخدم الشركة علامة تجارية تكتيكية للهروب من بعض التدقيقات الأخيرة.

Advertisements

وحاولت الشركة بالفعل الابتعاد عن جذورها الصينية على مستوى المستخدم عن طريق الحد من كمية محتوى الصيني الذي يظهر على التطبيق الخاص بها في الولايات المتحدة، وفي المستقبل يمكن للشركة الأم للتطبيق ByteDance الانتقال من بكين إلى سنغافورة، كما أكدت للصحيفة.

ونفى متحدث باسم ByteDance للصحيفة أن TikTok تدرس تغيير العلامة التجارية، وأنها تفكر في الانتقال إلى سنغافورة، بالإضافة إلى نفى كل مزاعم مراقبة المحتوى الصينى فى الولايات المتحدة، وأضاف أن الشركة لا تركز على الاكتتاب العام.

وقال المتحدث: "من المعروف جيدًا أن ByteDance تأسست في الصين، لكن الواقع هو أن تطبيق TikTok لا يعمل فى الصين، ونحن نعمل على بناء وتمكين الفرق في الأسواق التي نعمل بها".