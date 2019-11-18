مواصفات و مميزات Vivo V17 Pro و عيوب الهاتف مع التسعير

Vivo V17 Pro هاتف جديد في الأسواق المصرية من شركة Vivo الشهيرة. الشركة التابعة لشركة BBK المالكة للشركات الشهيرة Oppo و OnePlus. و قعد اعلنت الشركة عن الهاتف في مصر في مؤتمرها السابق يوم 17 نوفمبر في القاهرة. فهل هذا الهاتف جيد بما فيه الكفاية ؟. هذا ما سنعرضه في هذا المقال من مواصفات و مميزات للهاتف مع عيوبه.

مواصفات Vivo V17 Pro

المعالج معالج Qualcomm Snapdragon 675 دقة تصنيع 11 نانو متر ثماني النواة (2×2.0 GHz Kryo 460 Gold & 6×1.7 GHz Kryo 460 Silver) الشاشة بحجم 6.44 بوصة من نوع Super AMOLED بدقة 1080×2400 ذاكرة الوصول العشوائي بسعة 8GB ذاكرة التخزين الداخلية بسعة 128GB غير قابلة للزيادة الكاميرا الخلفية رباعية الكاميرا الأولى بدقة 48MP و فتحة f/1.8 الكاميرا الثانية بدقة 8MP و فتحة f/2.2 من نوع Ultra Wide الكاميرا الثالثة بدقة 13MP من نوع Telephoto للتقريب البصري X2 الكاميرا الرابعة بدقة 2MP و فتحة f/2.4 و هي حساس عمق Depth Sensor الكاميرا الأمامية Advertisements ثنائية منبثقة الأولى بدقة 32MP و فتحة f/2.0 الثانية بدقة 8MP من نوع Ultra Wide البطارية بحجم 4100mah تدعم الشحن السريع بقدرة 18Watt

مميزات Vivo V17 Pro

الشاشة

سأضع الشاشة من ضمن مميزات الهاتف في هذه الفئة. شاشة Super AMOLED هي شاشة ممتازة جداً. هي شاشة كاملة بدون قطع في الشاشة. بدون Notch او ثقب في الكاميرا الأمامية. بدون اي شئ يسئ الى تجربة المستخدم و عرض المحتوى على الشاشة. الدقة العالية للشاشة مع كونها من نوع Super AMOLED هذا يضيف بُعداً افضل لتجربة المستخدم على الهاتف.

الكاميرات

نفس الكلام على اي هاتف آخر بنفس تركيبة الكاميرات. فإن الكاميرات الخلفية للهاتف بتركيب ممتاز. و لأغراض متنوعة. الكاميرا الأساسية التي تعد بتفاصيل عالية في الإضائة القوية. بدقة 48MP. مع عدسة واسعة Ultra Wide في الكاميرا الثانية لصور المناظر الطبيعية الـLandscape. و كاميرا التقريب البصري. مع كاميرا العزل. تركيبة شبه مثالية بالخلف. مع وجود كاميرا امامية عالية الدقة و كاميرا امامية Ultra Wide فهذه تجربة متكاملة للهاتف. خاصة مع كون الكاميرات الامامية منبثقة

الأداء

بعض الشئ سأقول بأن اداء هذا الهاتف متميز. ليس الأداء الأقوى على الإطلاق فلازال الهاتف بمعالج متوسط. و لكن الأداء الذي يقدمه معالج Qualcomm Snapdragon 675 جيد. و يعد المستخدمين بأداء متزن في التصفح و الـMulti Task. و اداء جيد مع الألعاب و الأداء القوي. اياً كانت الألعاب و اياً كانت قوتها على الهاتف.

مميزات اخرى

سعة البطارية تكفي ليوم كامل من الإستخدام

سرعة الشحن بقدرة 18Watt جيدة للهاتف

الذاكرة الداخلية عالية السعة بعض الشئ

الجهاز محمي بطبقة زجاج Gorilla Glass 6

عيوب Vivo V17 Pro

لا يوجد منفذ ذاكرة خارجية بالرغم من كبر الذاكرة الداخلية للهاتف الا ان وجود ذاكرة خارجية افضل

الهاتف من الزجاج بالكامل مما يجعله عرضة اكثر للكسر

رغم ان الشحن بقدرة 18Watt ليس سيئاً الا ان الهواتف المنافسة تمتلك سرعة شحن اعلى

السعر مرتفع بعض الشئ

سعر Vivo V17 Pro

السعر الرسمي للهاتف هو 6700 جنيه مصري. تقييمي للسعر هو انه مقبول. لا استطيع القول بأنه تسعير جيد. نظراً لأن سعره مرتفع بعض الشئ مقابل مواصفاته التي يمكن ان تجد افضل منها في فئات منخفضة مثل هاتف Mi 9 lite او Oppo Reno 2. لكن من رأيي فإن جودة هواتف Vivo تجعل الهاتف في خيار مثالي بالنسبة لتسعيره. و لكن يتبقى ان نرى تجربة ما بعد البيع و خدمة عملاء المستخدم.