أفضل ألعاب الأندرويد في شهر نوفمبر 2019

نعود لنقدم لكم أفضل ألعاب الأندرويد وهذه المرة عن شهر نوفمبر 2019، يوماً عن يوم تزداد أهمية ألعاب الأندرويد والهواتف المحمولة بشكل عام ونرى دائماً إهتماماً عالمياً متزايداً بها، فاليوم أصبح يمكنك أن تلعب Call Of Duty وأنت في المواصلات أو في إنتظار دورك في البنك أو لدى الطبيب وهي فكرة لو كنت قلتها لي شخصياً منذ خمس سنوات لم أكن لأصدقك.

وبالرغم من أن الألعاب المشهورة والمعروفة جيدة للغاية ومن المفيد أن تستمع بها وتجربها بشكل مستمر إلا أنه من المفيد أيضاً أن تجرب الألعاب الأخرى والمختلفة عن تلك المشهورة خصوصاً مع إنطلاق خدمات الإشتراك في الألعاب مثل Apple Arcade ومثيلها من جوجل .

أفضل ألعاب الأندرويد :

بالطبع مع كل لعبة سوف نذكر سعر اللعب مع نبذة صغيرة عنها وبعض الصور ومعلومات عامة عنها وفي النهاية رابط شراء اللعبة أو تحميلها.

لعبة Minecraft Earth :

بالرغم من أن لعبة Minecraft Earth لازلت في أوائل مراحل التطوير ومرحلة الـ Early Access إلا أنها تمكنت من تحقيق نجاح كبير للغاية في الفترة القصيرة التي تواجدت فيها، اللعبة لازلت غير متواجدة بشكل رسمي في جميع البلاد ولكنها بدأت بالإنتشار.

فكرة اللعبة مشابهة للغاية لفكرة لعبة pokemon Go ولكن في عالم Minecraft ويمكنكم مشاهدة الفيديو لمزيد من المعلومات

اللعبة تأتي مجانية ولكن يوجد مشتريات بداخلها.

رابط تحميل اللعبة .

لعبة NABOKI :

تعتبر اللعبة ببساطة لعبة حل ألغاز شكلية تنتمي إلى مدرسة الـ Minimalism في التطوير وهذا يعني أنه لا يوجد الكثير الذي من الأمور التي تدور أمامك في الشاشة فقط مجموعة من الألغاز مع موسيقى هادية لتساعدك على حصل هذه الألغاز.

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اللعبة تأتي بسعر 1 دولار ولا يوجد أي إشتراكات أو أمور لتشتريها بداخلها.

رابط تحميل اللعبة .

لعبة Crystal Guardians

ببساطة تنتمي هذه اللعبة إلى عائلة Beat’em up وهي أن تظهر لك مجموعة من الشخصيات أو المستويات وكل ما عليك فعله هو الضرب وتحطيم وكسر طريقك وسط هذه المراحل، اللعبة وهذه النوعية من الألعاب تكون ممتعة للغاية والجديد في هذه اللعبة أنك ستختار طريقك أو ستقوم بعمل قصتك الخاصة.

اللعبة تأتي بسعر 2 دولار فقط ولا يوجد أي مدفوعات أخرى .

رابط تحميل اللعبة .

لعبة Charlie’s Angels: The Game :

تدور اللعبة في عالم الفيلم السينمائي الذي يحمل نفس الإسم والذي يصدر هذا الإسبوع، اللعبة تعتبر من ألعاب المغامرات وتم تصميمها بشكل أساسي لتكون لعبة دعائية للفيلم ولكن هذا لا يمنع أنها تحتوي على مشتريات داخل اللعبة.

اللعبة مجانية ولكن تحتوي على مشتريات وإليكم رابط تحميلها من هنا .