تكنولوجيا: سوني تخطط لإطلاق 4 إصدارات مميزة في 2020 مع 3 هواتف من الفئة المتوسطة

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كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة سوني لإطلاق 4 إصدارات من فئة الهواتف المميزة في 2020، كما تقدم أيضاً لسوق الهواتف المتوسطة 3 إصدارات جديدة.
تدعم شركة سوني الإصدارات المميزة من هواتفها الذكية برقاقة معالج Snapdragon 865 العام المقبل، كما تدعم الإصدارات الجديدة الإتصال بشبكات 5G، بينما تأتي الإصدارات المتوسطة بمعالج Snapdragon 735، مع توقعات أن تدعم أيضاً الإتصال بشبكات الجيل الخامس.
ولقد نشرت تسريبات مصورة مؤخراً لهاتف سوني المرتقب بكاميرة خلفية تضم 6 مستشعرات، وهو الإصدار الذي ينطلق بعنوان Xperia 0 في 2020، كما يدعم هذا الإصدار تقنية 5G، أيضاً يأتي المستشعر الرئيسي في الكاميرة بدقة 48 ميجا بيكسل مع فتحة عدسات متغيرة F1.2/2.4، بينما يأتي المستشعر الثاني بدقة 12 ميجا بيكسل مع فتحة عدسات متغيرة F1.2/2.4.
أيضاً يضم الهاتف مستشعر بدقة 20 ميجا بيكسل بفتحة عدسات F/2.4، مع مستشعر 16 ميجا بيكسل بفتحة عدسات F/2.4، ومستشعر 8 ميجا بيكسل بفتحة عدسات F/2.4، كما تضم إعدادات الكاميرة مستشعر ToF بدقة 0.5 ميجا بيكسل، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن هاتف Xperia 0 في IFA 2020.
كما أشارت تسريبات أخرى إلى أن سوني تستعد لإطلاق هاتف Xperia 3 بأبعاد 21:9، مع معالج Snapdragon 865، مع شاشة QHD، مع كاميرة خلفية ثلاثية.
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