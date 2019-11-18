هواتف الأندرويد الرخيصة تميل إلى أن تكون معبأة بالتطبيقات الخبيثة

فاطمة أيت طالب - دبي - هناك العديد من هواتف الأندرويد في السوق اليوم. بعضها رخيص، وبعضها باهظ الثمن، وعادة في حالة هواتف الأندرويد الرخيصة، يجب تقديم بعض التنازلات. ربما لا تكون جودة التصنيع عالية، أو ربما تستند على تصميم مرجعي مما يعني إنخفاض الأموال التي تُنفق على البحث والتطوير مما يوفر بدوره المال.

ومع ذلك، يبدو أنه في الجانب المتعلق بالبرمجيات، يمكن أيضًا تقديم بعض التنازلات التي قد تكون مشكلة وفقا لشركة Kryptowire المتخصصة في الأمن المعلوماتي، فهذه الشركة إكتشفت أن التطبيقات التي تم تثبيتها مسبقًا على هواتف الأندرويد الرخيصة تأتي مع مجموعة من الأخطاء والثغرات الأمنية التي يمكن أن تجعل من السهل إختراقها، وبالتالي إختراق الجهاز المعني.

على الرغم من أنهم لم يذكروا العلامات التجارية المعنية، إلا أنهم لاحظوا أن هذه الثغرات موجودة على الهواتف التي تم شحنها من قبل 29 شركة مُصنعة على الأقل. أثناء حديثه مع موقع CNet، أكد الرئيس التنفيذي لشركة Kryptowire، السيد Angelos Stavrou، على وجوب تحميل جوجل المسؤولية أيضًا بدرجة معينة لكي تكون أكثر صرامة وشمولية فيما يتعلق بالتطبيقات المستخدمة على الأندرويد.

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ووفقا للسيد Angelos Stavrou، فقد صرح بالقول : ” يُمكن أن تطالب جوجل بتحليل كامل للشفرة ومسؤولية البائع عن برمجياتها التي تدخل في منظومة الأندرويد. يجب على المشرعين وواضعي السياسات مطالبة الشركات بالمسؤولية عن تعريض أمن المستخدمين ومعلوماتهم الشخصية للخطر “.