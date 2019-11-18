شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شاهد ..السيارة الراقصة على أنغام أوركسترا "ترانس سيبيريا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل تخيلت يوما أن يكون هناك سيارة راقصة على أنغام أوركسترا ، أو حالة من حالات السيارة أن تكون وضعية "راقصة"، باستخدام مميزات الألوان والأنغام والوضعيات، هذا ما تقدمه شركة "تسلا" المتخصصة في تصنيع السيارات الكهربائية فى طرازها الجديد Tesla Model X.











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ووضعت الشركة في سيارتها من طراز "Tesla Model X"، ميزة تتيح للمالك وضع السيارة في حالة الرقص على أنغام أوركسترا "ترانس سيبيريا" مع عرض خفيف تستخدم فيه السيارة ميزاتها المختلفة.

وكانت الشركة كشفت عن أول طراز Model 3 من صنعها في الصين في معرض Gigafactory 3 في شنغهاي، وتدرس إنتاج ما يصل إلى 3000 سيارة أسبوعيًا في العام المقبل، حيث يعد Shanghai Gigafactory أول مصنع لتجميع Tesla خارج الولايات المتحدة وأول مصنع سيارات أجنبي مملوك بالكامل في الصين.

وفي الشهر الماضي أكدت الشركة أنها أنتجت سيارات كاملة في Gigafactory Shanghai كجزء من إنتاجها التجريبي، "نحن ننتج بالفعل مركبات كاملة على أساس تجريبي، من الجسم، إلى الطلاء وإلى المكونات الداخلية، في Gigafactory Shanghai".