أفضل برامج تسجيل الألعاب وبثها على windows 10

هناك الكثير من برامج تسجيل الألعاب وبثها على الكومبيوتر يمكن للجميع أن يستخدمها ويستمتع بها وبالطبع يستفيد من المميزات والفوائد المتنوعة التي تقدمها هذه البرامج.

سنقدم لكم اليوم 3 من أفضل برامج تسجيل الألعاب وبثها والتي يجب عليك أن تعتمد على واحد منها على الأقل لتبدأ في مهنتك وتحقيق حلمك لتصبح أحد مشهوري الألعاب على اليوتيوب ولتسمتع ببث جلسات لعبك ومشاركة هذه اللحظات الهامة مع المستخدمين المتنوعين.

أفضل برامج تسجيل الألعاب :

البرامج التي سنقدمها لكم اليوم تعمل على تسجيل الألعاب المعروضة داخل جهاز الكومبيوتر الخاص بك والتي تعرض على الشاشة الخاصة بك أمامك، بالطبع هناك الكثير من البرامج الأخرى المجانية التي تقوم بنفس هذا العمل ولكن لن تجد أفضل من هذه البرامج في جودة التسجيل وغيرها.

جميع البرامج التي سنذكرها اليوم مجانية ويمكنك تحميلها مجاناً من مواقعها الرسمية وهي أشهر وأهم البرامج التي يستخدمها كبار صناع المحتوى المتعلق بالألعاب .

يعتبر برنامج Open Broadcaster Software أو إختصاراً OBS واحداً من أهم البرامج الموجودة على الساحة حاليا في تسجيل الألعاب والبث المباشر للألعاب وغيرها من الأمور، يقدم البرنامج مجموعة كبيرة من المميزات ولكن أهمها أنه لا يمثل أي عبء على الجهاز الذي تقوم بالتسجيل منه وهذا لا يعني أنك ستحصل على جودة سيئة للتسجيل أو غيرها من الأمور بل ستحصل على أفضل جودة ممكنة بأفضل مساحة يمكنك أن تجدها.

العيب الوحيد الذي يواجهك مع البرنامج أنه ليس سهلاً في الإستعمال وستحتاج إلى البحث قليلاً عن أفضل الأداوت والإعدادات الخاصة به ولكن ثق في فور أن تبدأ بإستخدام البرنامج لن تستطيع التخلي عنه نهائياً.

رابط تحميل البرنامج : هنا

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لا تستغرب فبرنامج التعريف الرسمي لبطاقات Nvidia الرسومية واحد من البرامج المميزة التي يمكنك الإعتماد عليها بشكل كبير حتى تتمكن من الإستفادة من خواصه المختلفة والإستفادة من كامل قدرات البطاقة الرسومية الخاصة بك.

البرنامج بالطبع يصدر ويعمل فقط وبشكل حصري مع بطاقات نفيديا ويمكنك من خلاله تسجيل لقطات اللعب مع الكثير من التخصيص فيمكنك مشاركة اللقطات مباشرةً أو البث مباشرةً من البرنامج ويمكنك أيضاً الإستفادة خاصية Shadow Play الممتازة في الألعاب المدعومة من البرنامج والتي تسمح لك بأنك تقوم بتسجيل اللحظات الهامة حتى بعد الإنتهاء منها.

البرنامج أيضاً لا يمثل أي حمل على جهاز الكومبيوتر الخاص بك بل إنه يقدم تجربة مميزة ومفيدة للغاية وعلى أي حال ستحتاج إلى تحميله لذا لا مانع من الإستفادة منه .

يمكنك التفكير في هذا البرنامج كأنه المقابل لـ Geforce من نفيديا، لذلك فالبرنامج يعمل حصراً على بطاقات AMD الرسومية، يستفيد البرنامج من وحدات المعالجة الموجودة في البطاقات الرسومية وهذا يعني أن البرنامج لن يمثل أي عبء على معالج جهازك المركزي ولن تشعر به.

يعيب البرنامج فقط كونه فقيراً في بعض المميزات المتنوعة الموجودة فيه .