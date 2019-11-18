سعر الجيل المقبل من جهاز Xbox سيكون أكثر تنافسية

فاطمة أيت طالب - دبي - عندما أعلنت شركة مايكروسوفت لأول مرة عن Xbox One، فوجئ الكثيرون عندما كشفت الشركة أن هذا الجهاز سيكلف أكثر من الجهاز المنافس Playstation 4. ومع ذلك، حاولت مايكروسوفت تبرير ذلك عن طريق إرفاق طرفية Kinect مع الجهاز، ولكن إضطرت الشركة في النهاية لخفض السعر.

ومع ذلك، سمح الفرق في السعر لشركة Sony بالحصول على أفضلية مبكرة، وهذا خطأ لا تريد مايكروسوفت تكراره. أثناء مقابلة مع موقع Eurogamer أثناء حدث XO19 في العاصمة البريطانية لندن، أقر الرئيس التنفيذي لقسم Xbox في شركة مايكروسوفت، السيد Phil Spencer بالخطأ الذي إرتكبته مايكروسوفت في تسعير Xbox One، وذكر أن الشركة بالتأكيد لن تُكرر ذلك مرة أخرى.

ووفقا للسيد Phil Spencer، فقد صرح بالقول : ” سأقول، من إطلاق Xbox One، لقد تعلمت بالتأكيد أن السعر الباهظ وعدم وجود ما يكفي من القوة ليس شيئًا رائعًا. وسيصبح السعر والأداء مهمين، ونحن نركز بشدة على هذين الأمرين “. وأضاف : ” إذا كنت تتذكر أثناء إطلاق Xbox One، فقد كنا أكثر تكلفة بنحو 100$ وأقل قوة. لذلك، لن أكون في هذا الموقف. لا شك في ذلك “.

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ومع ذلك، لا أحد يعرف كم سيتم تسعير أجهزة Xbox أو Playstation 5 القادمة في الوقت الراهن. نحن نعلم أن كلا الجهازين قيد التطوير حاليًا، ولكن لم يتم تأكيد أسعارهما بشكل رسمي حتى الآن.