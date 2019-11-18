أب ينسب الفضل في تحسين حياة إبنه المصاب بالتوحد إلى الساعة الذكية Apple Watch

فاطمة أيت طالب - دبي - منذ إطلاق Apple Watch، سمعنا كيف عملت على تحسين حياة مستخدميها. على سبيل المثال، كانت هناك أمثلة متعددة على كيفية تحسين Apple Watch لمستويات الصحة واللياقة البدنية لمرتديها عن طريق تذكيرهم بالوقوف ودفعهم لتحقيق الأهداف الحركية والرياضية.

لقد سمعنا أيضًا قصصًا متعددة حول كيفية قيام مستشعر ضربات القلب وميزة التخطيط الكهربائي للقلب ECG بإنقاذ العديد من الأرواح. أما وقد قلنا ذلك، فقد تم في الأونة الأخيرة نشر قصة حول أب نسب الفضل في تحسين حياة إبنه المصاب بالتوحد إلى الساعة الذكية Apple Watch بفضل ميزة جديدة في هذه الساعة الذكية يمكنها قياس مستويات الضوضاء حول المستخدم.

ووفقا للأب، يميل إبنه المصاب بالتوحد إلى التحدث بصوت عالٍ وقد واجه صعوبة في محاولة تعديل صوته. ومع ذلك، الميزة الجديدة للساعة الذكية Apple Watch، سمحت لإبنه بالتركيز على صوته ومستوياته، لذلك عندما يلاحظ أن مستويات الضوضاء مرتفعة جدًا، سيحاول بعد ذلك خفض مستوى الصوت.

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وأضاف الأب Scott Bennett : ” هناك 5 ملايين من هؤلاء الناس ذوي الإحتياجات الخاصة، وكل واحد منهم مختلف، وله مشاكل وإحتياجات مختلفة. ومن الصعب حقًا الإستفادة من جميع التقنيات الموجودة هناك. أنا متأكد من أن هناك أشياء أخرى يمكن أن يستفيد منها إبني، إنه فقط، من لديه الوقت الكافي للتوجه إليها والبحث فيها؟ لقد تصادف أنني رأيت شيئًا واحدًا وأحدث فرقًا بالنسبة لي، وأنا متحمس بما فيه الكفاية لأرغب في مشاركته مع أشخاص أخرين “.