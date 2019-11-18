مالك TikTok يخطط لمحاربة منافسيه عبر إطلاق خدمة بث موسيقى

ذكرت صحيفة فاينانشيال تايمز أن شركة بايت دانس ByteDance الصينية، المالكة لتطبيق تيك توك TikTok، تجري محادثات مع أكبر شركات التسجيلات في العالم – يونيفرسال ميوزيك Universal Music وسوني ميوزيك Sony Music ووارنر ميوزيك Warner Music – للحصول على صفقات ترخيص عالمية لتضمين أغانيها في خدمة الاشتراك بالموسيقى الجديدة.

وتحاول الشركة الصينية المطورة لتطبيق TikTok محاربة منافسيها والوقوف وجهًا لوجه مع سبوتيفاي وآبل ميوزك في سوق بث الموسيقى من خلال إطلاق خدمتها المنافسة الخاصة.

وتهدف شركة التكنولوجيا التي تتخذ من بكين مقراً لها إلى إطلاق خدمتها الجديدة للموسيقى في أقرب وقت في الشهر المقبل، على أن يجري طرحها في البداية في الأسواق الناشئة مثل الهند وإندونيسيا والبرازيل، قبل وصولها مستقبلًا إلى الولايات المتحدة.

وقد تؤدي خطوة بايت دانس، التي قدرت مجموعة سوفت بانك SoftBank الاستثمارية اليابانية قيمتها بمبلغ 75 مليار دولار في العام الماضي، إلى حصول معركة مباشرة مع الشركات الرائدة في مجال بث الموسيقى مدفوعة الثمن، مثل سبوتيفاي وآبل وتينسنت.

وتحاول الشركة المطورة لتطبيق TikTok تمييز نفسها عن المنافسين من خلال التركيز على المحتوى الذي تم إنشاؤه بواسطة المستخدم، وهو ما ساعد بشكل سريع في جعل TikTok واحدة من منصات التواصل الاجتماعي الأكثر شعبية في العالم.

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ويتيح التطبيق للأشخاص نشر مقاطع الفيديو القصيرة ومشاهدتها، ويطالب TikTok بأكثر من مليار مستخدم، مما يجعله أكثر شعبية من منصات سناب شات أو Twitter الاجتماعية المعروفة.

وبالإضافة إلى الموسيقى حسب الطلب، سيتضمن تطبيق البث الجديد مكتبة من مقاطع الفيديو القصيرة التي يمكن للمستمعين البحث فيها ومزامنتها مع الأغاني أثناء استماعهم.

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ويمكن للمستخدمين إرسال هذه المقاطع إلى أصدقائهم، حيث يهدف التطبيق إلى تشجيع المشاركة والانتشار لمقاطع الفيديو المصممة للهواتف المحمولة.

ولم يتم تسمية تطبيق موسيقى Bytedance حتى الآن، وما يزال التسعير غير واضح، لكن من المتوقع أن يكلف الاشتراك الشهري أقل من 10 دولار التي تتقاضاها سبوتيفاي وآبل وغيرها من الخدمات في الولايات المتحدة.

وبالرغم من أن الدفع الشهري مقابل الموسيقى أصبح شائعًا في الولايات المتحدة وأجزاء من أوروبا، إلا أنه أقل من ذلك في آسيا، مما يمثل تحديًا للشركة الصينية.

يذكر أن تينسنت تتمتع بقبضة قوية على سوق الموسيقى الصيني، حيث طالبت بما يصل إلى 800 مليون مستخدم، لكن أقل من 5 في المئة من هؤلاء العملاء يدفعون مقابل ذلك.

وعلى صعيد متصل، فقد بلغ إجمالي عدد مرات تنزيل تطبيق TikTok عبر متجري آبل App Store وجوجل Google Play ما يصل إلى 1.5 مليار مرة، وذلك وفقًا لبيانات موقع التحليلات Sensor Tower.

وبلغ عدد التنزيلات مليار مرة خلال شهر فبراير من هذا العام، وحقق التطبيق 614 مليون عملية تنزيل حتى الآن هذا العام.

وأصبح TikTok تهديدًا متزايدًا بالنسبة لفيسبوك، وخاصةً بالنظر إلى شعبيته لدى جيل الشاب، وتشير Sensor Tower إلى أن TikTok كان ثالث أكثر التطبيقات تنزيلاً خلف تطبيق واتساب وفيسبوك مسنجر، لكنه متقدم على فيسبوك وإنستاجرام.