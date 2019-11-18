فورد تكشف عن سيارة موستانج الكهربائية بالكامل Mach-E

تروج شركة فورد لسيارة موستانج Mach-E التي تعمل بالكهرباء بالكامل على أنها سيارة رياضية متعددة الاستخدامات SUV من شأنها إعادة تعريف تشكيلة نماذج شركة صناعة السيارات، بالإضافة إلى توسيع اسم السيارة الشهيرة إلى جيل جديد من مشتري السيارات.

وتعد السيارة 2021 Mach-E أول مركبة تعتمد على معمارية السيارات الكهربائية الجديدة للشركة كجزء من خطة بقيمة 11 مليار دولار لتطوير 40 طرازًا جديدًا بالكامل يعمل بالكهرباء بحلول عام 2022.

كما أنها تمثل أول مرة يتم فيها استخدام اسم موستانج على سيارة بخلاف السيارة ذات البابين منذ ظهورها لأول مرة في عام 1964.

ومن المتوقع أن تكون الأسعار والأداء والمدى لسيارة موستانج Mach-E الكهربائية قابلة للمقارنة مع طراز Model Y SUV المرتقب من تيسلا Tesla.

ويصل تسارع طرازات الأداء الأعلى من Mach-E ما بين 0 و 60 ميلًا في الساعة خلال 3 ثواني بقدرة حصانية تقدر بزهاء 459 حصانًا، ما يجعلها أسرع من Porsche Macan Turbo وتتماشى مع Mustang Shelby GT500 و Tesla Model Y.

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ووفقًا لفورد، فإنه من المتوقع أن تحقق سيارة Mach-E – بالاعتماد على الطراز – ما بين 210 ميلًا و 300 ميلًا على الأقل من مدى القيادة.

وتتوفر Mach-E ببطارية قياسية 75.7 كيلو واط في الساعة أو بطارية طويلة المدى 98.8 كيلو واط في الساعة.

وتتضمن Mach-E نظامًا جديدًا لمساعدة السائقين بدون استخدام اليدين، ومن المتوقع أن ينافس نظامي Tesla Autopilot و Cadillac’s Super Cruise، وتخطط الشركة لتفعيل نظام مساعدة السائق من خلال تحديث عبر الهواء.

هذا ومن المتوقع أن تصل Mach-E إلى الوكلاء بدءًا من أواخر عام 2020 بنماذج Select و Premium و First Edition و California Route 1، متبوعة بنماذج Base و Performance، بما في ذلك GT و GT Performance، حتى ربيع 2021.

وتتراوح الأسعار المبدئية بين حوالي 43895 دولارًا لطراز Select الأساسي وحوالي 60500 دولارًا لطراز GT، وفتحت شركة فورد باب الحجز المسبق للسيارة عبر موقع الشركة على الويب.