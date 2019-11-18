شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تحدث شروط خصوصية البيانات فى الاتحاد الأوروبي.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة مايكروسوفت عن تحديث أحكام الخصوصية لعقودها السحابية التجارية بعد أن وجدت الهيئات التنظيمية الأوروبية أن صفقاتها مع مؤسسات الاتحاد الأوروبى فشلت فى حماية البيانات بما يتماشى مع قانون الاتحاد الأوروبي.

وبحسب موقع TOI الهندى، فتحت هيئة مراقبة البيانات التابعة للاتحاد الأوروبى EDPS، تحقيقًا فى أبريل لتقييم ما إذا كانت عقود مايكروسوفت مع المفوضية الأوروبية ومؤسسات الاتحاد الأوروبى الأخرى تفى بقواعد حماية البيانات أم لا.

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وقد أثارت مخاوف بشأن امتثال مايكروسوفت فى أكتوبر قلق النظمين، وفى بيان على موقعها على الإنترنت يتناول المشكلة، قالت مايكروسوفت: "سنزيد مسؤولياتنا المتعلقة بحماية البيانات لمجموعة فرعية من المعالجة التى تشترك فيها مايكروسوفت عندما نقدم خدمات المؤسسات".

وتتوقع الشركة، وهى المزود السحابى الرئيسى الوحيد الذى يقدم مثل هذه الشروط فى المنطقة الاقتصادية الأوروبية وخارجها، تقديم أحكام جديدة للعملاء من القطاع العام والمؤسسات فى أوائل عام 2020.