شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كندا تصدر أول حكم لحظر مواقع القرصنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أمرت محكمة فيدرالية كندية مقدمى خدمات الإنترنت بحظر خدمة للقراصنة تسمى GoldTV فى قضية قد تؤدى إلى مزيد من الرقابة على الإنترنت فى كندا.

ووفقا لموقع engadget الأمريكى، يطالب مزودو خدمات الإنترنت الرئيسية فى كندا بهذا الحكم منذ عدة سنوات، لذا تم منح أمرالحظر على مستوى البلاد، لكن يخشى النقاد أن يؤدى ذلك إلى مزيد من الرقابة على المحتوى.

وسعى الكثير من مزودى خدمات الإنترنت الكندية فى دفع الهيئة التنظيمية الكندية CRTC لإنشاء قائمة سوداء بالمواقع التى تتيح للناس تنزيل البرامج التلفزيونية والأفلام المقرصنة، وسيُطلب من جميع مزودى خدمات الإنترنت حجب هذه المواقع.

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رفضت CRTC هذه الفكرة، لذلك قام مزودو خدمة الإنترنت برفع دعوى، وحكم القاضى بأن القرار لن يعرض الحياد الصافى أو حرية التعبير للخطر، وبالتالى تم مطالبة مزودى خدمة الإنترنت بحظر الوصول إلى GoldTV فى غضون 15 يومًا.