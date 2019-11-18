تكنولوجيا: Logitech تكشف عن مجموعة Adaptive Gaming المخصصة للعمل مع Xbox Adaptive

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة Logitech عن مجموعة Adaptive Gaming المكونة من 12 زر و مشغل والتي صممت لدعم العمل مع وحدة التحكم في الألعاب Xbox Adaptive من مايكروسوفت، لتتيح للمستخدمين من ذوي الإعاقة التحكم بسلاسة في الألعاب.

تدعم الأزرار في مجموعة Adaptive Gaming الجديدة من Logitech الإتصال مع وحدة التحكم في الألعاب عبر مدخل 3.5مم، بينما تدعم المشغلات الإتصال بوحدة التحكم في الألعاب عبر منفذ USB، ومن ثم يمكن ضبط الأزرار لمهام محددة في ألعاب Xbox أو ألعاب أجهزة الحاسب.

ولقد قدمت مايكروسوفت وحدة التحكم في الألعاب Xbox Adaptive Controller بميزة دعم إكسسوارات الإدخال المصممة من شركات أخرى منذ إنطلاقها للمرة الأولى، إلا أن Logitech تقدم إكسسوارات بمستوى تسعير معقول مقارنة بالإختيارات الأخرى، حيث وصلت تكلفة إكسسوارات الأزرار المستقلة سابقاً إلى 50 دولار تقريباً من مايكروسوفت.

من جانب أخر تتكون عدة Logitech كاملة من 3 من الأزرار الصغيرة، مع 3 أزرار كبيرة، مع 4 من الأزرار بخاصية اللمس مع اثنان من المشغلات المتغيرة للتحكم في الألعاب، حيث تتوفر المجموعة كاملة بسعر 100 دولار تقريباً.

Advertisements

كما تشمل المجموعة أيضاً اثنان من اللوحات لتنظيم وترتيب مجموعة الإكسسوارات، حيث تتميز إحداها بتصميم قابل للطي، بينما تأتي الأخرى بتصميم صلب، حيث تتدعم اللوحات تثبيت الأزرار عن طريق روابط مضمنة في اللوحات، كما تقدم Logitech ملصقات للتمييز بين الأزرار.

ومن المقرر أن تتوفر مجموعة Adaptive Gaming كاملة بسعر 100 دولار تقريباً، حيث تتوفر للبيع في مجموعة متكاملة فقط للمستخدمين.

المصدر

اعلان

