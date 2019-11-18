تسريب جديد يكشف لنا عن المزيد من التفاصيل حول الهاتف Galaxy S11 المنتظر

فاطمة أيت طالب - دبي - بفضل عملية تنقيب أخرى في الشفرة المصدرية لتحديث Android 10 التجريبي لهواتف سامسونج، تم إكتشاف المزيد من ميزات الكاميرا القادمة إلى Galaxy S11. الهاتف الرائد المقبل لشركة سامسونج في العام المقبل سيدعم إمكانية تصوير الفيديوهات بدقة 8K وبعض أوضاع الكاميرا الجديدة مثل Director View و Night Hypelapse و Single Take Photo و Vertical Panorama والفلاتر الخاصة.

ستسمح لك ميزة Director View بإستخدام الكاميرات المتعددة والتبديل بينها أثناء تصوير مقاطع الفيديو. سيكون لديك موضوع محدد في الكاميرا الرئيسية وربما موضوع ثانٍ قريب للكاميرا المقربة.

من المحتمل أن ترتبط ميزة Night Hyperlapse نوعًا ما مع الوضع الليلي ومع Hyperlapse على الرغم من أنها تحذر من إبقاء الهاتف ثابتًا، لذلك ربما تكون أكثر من Night Timelapse. أما بخصوص ميزة Single Take Photo، فهي ليست كما يوحي إسمها. يمكنك تحريك هاتفك لمدة 15 ثانية أثناء إلتقاط سلسلة من الصور ومقاطع الفيديو القصيرة.

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أما بالنسبة لميزة Vertical Panorama، فهي كما يوحي إسمها تتيح لك إلتقاط لقطات بانورامية عمودية. أما بخصوص ميزة الفلاتر المخصصة، فهي غير واضحة بعض الشيء. من الواضح أنك ستتمكن من تحويل الصورة التي تريدها إلى فلتر خاص، على الرغم من أننا لا نزال غير متأكدين من ذلك.

في نفس الوقت، أكد لنا المسرب الصيني الشهير Ice Universe أن Galaxy S11 لن يتبنى شاشة الشلال المستخدمة في هواتف مثل Vivo NEX 3 و Huawei Mate 30 Pro، ولكنه سيضم شاشة تمتاز بإطار أنحف من إطار شاشة الهاتف Galaxy Note 10.