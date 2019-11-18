تسريب جديد يقترح قدوم 4 هواتف رائعة من Sony في العام 2020

فاطمة أيت طالب - دبي - على الرغم من أن مبيعات هواتفها الذكية إستمرت في الإنخفاض، فقد جلبت شركة Sony أخيرًا بعض هواتف Xperia التي طال إنتظارها إلى تشكيلة هواتفها الذكية هذا العام.

ووفقا لتسريب جديد، تستعد شركة Sony لتوسيع تركيزها على سوق الهواتف الذكية الرائدة من خلال إطلاق 4 هواتف رائدة في العام المقبل جنبًا إلى جنب مع 3 هواتف أخرى على الأقل من الفئة المتوسطة.

يُعتقد أن جميع هذه الهواتف الذكية الأربعة ستضم المعالج Snapdragon 865 القادم من شركة كوالكوم، وستدعم شبكات الجيل الخامس 5G بينما من المتوقع أن تعمل بعض الهواتف الذكية المتوسطة بالمعالج Snapdragon 735 والتي يُشاع أنها ستدعم شبكات الجيل الخامس 5G أيضًا.

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في شهر يونيو الماضي، رأينا صورة أولية والمواصفات الخاصة بالكاميرات الستة التي سيأتي بها هاتف Sony الرائد القادم. ووفقا للتسريب الجديد، يُعتقد الآن أن هذا الهاتف هو الذي سيكون الهاتف الرائد الأساسي لشركة Sony في العام 2020 وسيحمل على الأرجح إسم Xperia 0.