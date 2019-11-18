الهاتف Huawei Mate 20 Pro يبدأ بتلقي تحديث Android 10 في المزيد من المناطق

فاطمة أيت طالب - دبي - بدأ الهاتف Huawei Mate 20 Pro بتلقي تحديث EMUI 10 الذي يستند على نظام Android 10 في منتصف شهر أكتوبر الماضي، ولكن هذا التحديث كان يقتصر على السوق الصيني. الآن وبعد مرور شهر تقريبًا على ذلك، إتضح أن شركة Huawei بدأت بإصدار نفس التحديث للهاتف Huawei Mate 20 Pro في أوروبا.
تحديث EMUI 10 للهاتف Huawei Mate 20 Pro في أوروبا يحمل البنية رقم 10.0.0.154(C432E7R1P5). هذا التحديث متوفر حاليًا في عدد محدود من البلدان الأوروبية على حد علمنا حتى الآن، ولكن من المفترض أن يشق طريقه إلى المزيد من البلدان في القارة العجوز وفي بقية أنحاء العالم في المستقبل القريب.
لحد الآن، قامت شركة Huawei بإصدار تحديث EMUI 10 للهاتف Huawei Mate 20 Pro، ولا ينبغي أن تستغرق التحديثات الخاصة بكل من Huawei Mate 20 و Huawei Mate 20X و Huawei Mate 20 RS Porsche Design وقتًا طويلاً للوصول.
إذا كنت تملك واحدًا من هذه الهواتف الذكية وحصلت بالفعل على تحديث EMUI 10، فأخبرنا بذلك في حيز التعليقات أدناه.
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