شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الشركة المطورة لـTiktok تخطط لإطلاق خدمة جديدة للموسيقى لمنافسة يوتيوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قد تواجه Spotify و Apple Music و YouTube منافسة من الصين قريبًا، حيث تخطط ByteDance الشركة المالكة لتطبيق TikTok لإطلاق خدمة بث الموسيقى الخاصة بها.

يقال إن ByteDance التى تتخذ من بكين مقراً لها تجرى محادثات مع شركات موسيقى كبرى مثل Universal و Sony ، على أمل الحصول على صفقات ترخيص عالمية لخدمتها الجديدة.

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ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى، لم تعلن الشركة رسميًا عن الخدمة حتى الآن، لكن تقريرًا صادرًا عن فاينانشال تايمز يقول أنم الخدمة الجديدة قد يكون اشتراكها أرخص من الـ10 دولارات التى تحصل عليها Apple و Spotify.

تتطلع ByteDance إلى إطلاق خدماتها فى أقرب وقت من الشهر المقبل، فى الأسواق الناشئة مثل الهند وإندونيسيا والبرازيل فى البداية، قبل طرحها فى الولايات المتحدة، وفق ما قاله أشخاص مقربون من الشركة لفاينانشال تايمز.

بالإضافة إلى الموسيقى حسب الطلب، سيتضمن تطبيق ByteDance الجديد للموسيقى مكتبة من مقاطع الفيديو القصيرة للمستمعين للبحث عن الأغانى ومزامنتها أثناء الاستماع.