شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سبعينى يحصل على براءة اختراع لتطوير "قفص إنقاذ عائم " مصنوع من المعدن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح "محمد الطاهر" الرجل السبعينى في الحصول على براءة اختراع لقفص معدني مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ " الاستانلس" يمكن استخدامه في السفن والمراكب للإنقاذ عند وقوع حالات غرق بين ركاب هذه السفن.

يقول "الطاهر" مبررا سبب ابتكاره لهذه الفكرة :" رأيت أن معظم أطواق الإنقاذ مصنوعة من مواد يمكنها التلف نتيجة لبعض العوامل مثل النارأوالحيوانات المفترسة، الأمر الذى دفعني للتفكيرفي تطويرأداة لإنقاذ الغرقى من المراكب والسفن وتكون قادرة على مقاومة مختلف العوامل".





Advertisements فكرة براءة الاختراع فكرة براءة الاختراع

يشرح "الطاهر" فكرة براءة الاختراع، فيقول إنها عبارة عن قفص دائري مصنوع من أعواد من الاستانلس، في شكل أسطواني، حيث يبلغ قطر دائرة القفص حوالى 1 متر، فيما يبلغ ارتفاعها حوالى 1.75 سم، مشيرا إلى أن هذا القفص يتميزعن العوامات التقليدية المستخدمة في الإنقاذ بأنه مقاوم للناروالحرارة، كما أنه مقاوم للحيوانات المفترسة داخل البحار.فهو قفص خفيف الوزن يطفو بواسطة عوامات تحيط به من الخارج، ولا يحترق أو ينقلب أو يغرق.

مميزات قفص الإنقاذ

وأوضح "طاهر" أن القفص يمكن تخصيص حجمه حسب كل مركب، كما أنه قادرعلى استيعاب حتى 5 أفراد بداخله، فضلا عن امتلاكه لخطاطيف في الأعلى من الداخل والخارج، تتيح للشخص الموجود داخل الماء الإمساك بها لتجنب الغرق، وهي تعد مفيدة للغاية خاصة في المياه المفتوحة، كما أنها قادرة على حفظ الجثث خاصة في الكوارث الكبرى.

وأضاف أنه قادرأن يطفو على سطح املس بواسطة "علبة الطفو" وهي مصنوعة من المعدن ومحكمة الغلق ومثبته به من الخارج.