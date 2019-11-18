سامسونج تُحدث موقعها الرسمي لإضافة صفحة الدعم من أجل هاتفها التالي القابل للطي

فاطمة أيت طالب - دبي - أعلنت شركة سامسونج عن أول هاتف ذكي قابل للطي لها، ونقصد هنا بطبيعة الحال الهاتف Galaxy Fold في شهر فبراير الماضي، ولكن الشركة أعادت طرحه في وقت لاحق، وبالضبط في شهر سبتمبر الماضي بعدما أجرت بعض التحسينات على التصميم لأن التصميم الأصلي كان يعاني من بعض المشاكل المتعلقة بالمتانة.

لا توجد لدينا أي معلومات عن خليفة الهاتف Galaxy Fold بعد، ولكن الشركة قامت بتحديث موقعها الرسمي في أفريقيا لإضافة صفحة الدعم لجهاز جديد يدعى SM-F700F، وهو الجهاز الذي يُعتقد أنه هاتف قابل للطي مع تصميم صدفي على غرار الهاتف Motorola Razr 2019 الذي تم الإعلان عنه حديثًا.

لا تكشف الصفحة عن أي شيء يتعلق بالجهاز، ولكننا نعلم أنه يحمل الإسم الرمزي ” Bloom ” ويُشاع أنه سيصل بعد فترة وجيزة من وصول Galaxy S11. والآن وقد بدأت شركة سامسونج بإضافة صفحة الدعم الخاصة بهذا الهاتف القابل للطي إلى مواقعها الرسمية، فمن المرجح أن تظهر المزيد من التفاصيل حول هذا الهاتف في الأسابيع المقبلة.