سيتم إغلاق تطبيق Cortana لمنصتي الأندرويد و iOS إعتبارًا من 31 يناير 2020

فاطمة أيت طالب - دبي - ستقوم شركة مايكروسوفت بإغلاق تطبيق المساعد الرقمي Cortana على منصتي الأندرويد و iOS إبتداءً من 31 يناير من العام المقبل، على الأقل في أسواق معينة. تم الإشارة إلى ذلك في مشاركات في منتديات الدعم على مواقعها الرسمية في كل من المملكة المتحدة وكندا وأستراليا، وهذا ما يوحي بأن هذا تغيير عالمي، على الرغم من عدم وجود أي معلومات بشأن وضع التطبيق في الولايات المتحدة الأمريكية.

ووفقا للمنشور، فسوف يكون من الممكن الوصول إلى المحتوى الذي أنشأته داخل التطبيق من خلال Cortana على الويندوز، ولكن في التطبيق نفسه أو Microsoft Launcher. بالإضافة إلى ذلك، سيتيح لك تطبيق Microsoft To Do الوصول إلى تذكيرات المهام والقوائم، والتي يتم مزامنتها تلقائيًا. سيتم أيضًا دمج Cortana في تطبيقات Microsoft 365 مما يجعل التطبيق المستقل زائدًا عن الحاجة.

بعد 31 يناير، سيتم توفير إصدار جديد من Microsoft Launcher، بدون تطبيق Cortana.