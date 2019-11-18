شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مركبة شحن فضائية تلتحم بمحطة الفضاء الروسية حتى منتصف العام المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ستظل شاحنة "بروجريس إم إس - 13" الفضائية الروسية المتوقع إطلاقها يوم 1 ديسمبر المقبل إلى المحطة الفضائية الدولية ملتحمة بها لغاية منتصف العام المقبل، بحسب روسيا اليوم.

أفاد بذلك ناطق باسم مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية الذي قال إن عام 2020 سيشهد إطلاق 3 شاحنات فضائية روسية إلى المحطة الفضائية الدولية.

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يذكر أن مركبة الشحن الروسية "بروغريس إم إس - 13" ستطلق الساعة 14.29 يوم 1 ديسمبر بتوقيت موسكو بصاروخ "سويوز – 2 .1 آ" من قاعدة "بايكونور" الفضائية الروسية لتلتحم يوم 3 ديسمبر بالمحطة الفضائية.