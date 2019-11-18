شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: HP ترفض عرض Xerox للاستحواذ عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفضت شركة HP العرض المقدم من شركة Xerox للاستحواذ عليها مقابل 22 دولارًا للسهم، بحجة أن العرض الحالي "يقلل من قيمة" HP وليس في مصلحة المساهمين "، كما أثارت الشكوك حول قدرة زيروكس على إنهاء الصفقة في المقام الأول، مشيرة إلى انخفاض إيرادات زيروكس واحتمال الديون الضخمة للشركة المشتركة.

وبحسب موقع engadget الأمريكى، فلا يعد عرض الاستحواذ الذي قدم Xerox العرض الأول الذي تتلقاه شركة HP، حيث تلقت الشركة بالفعل مجموعة من العروض التي لم تكن مرضية لعملاق تصنيع الكمبيوتر حتى الآن.

وقد أخبر مجلس إدارة HP زيروكس أن "المشاركة الجوهرية" من المديرين التنفيذيين والوصول إلى المعلومات ذات الصلة يمكن أن تساعد في قياس قيمة الصفقة، حيث أن بعض التوقعات مازالت تشير إلى احتمال دراسة HP لعرض الاستحواذ الذي قدم من Xerox من جديد، حيث رصدت بعض الخطوات التي اتخذها Carl Icahn الذي عرف بدفع عمليات الاستحواذ بين الشركات، حيث قام بالفعل بشراء سندات بقيمة 1.2 مليار دولار في شركة HP، كما يملك حصة في شركة Xerox تصل إلى 10.6%

ولعل HP لديها أسباب للاستسلام والصمود. في أكتوبر، أعلنت عن خطط لخفض ما يصل إلى 9000 وظيفة (حوالي 16 في المائة من عدد الوظائف الحالي) من الآن وحتى نهاية عامها المالي 2022، وفي الوقت نفسه، سيشكل البيع إلى زيروكس نهاية حقبة - واحدة من أقدم الشركات في وادي السيليكون ستفقد بعض السيطرة على مصيرها.