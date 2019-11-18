شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مارك زوكربيرج يقضى عطلته الأسبوعية مع زوجته فى إحدى الحدائق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرمارك زوكربيرج الرئيس التنفيذى لشركة فيس بوك صورة تجمعه بزوجته بريسلا تشان، وهما معا في منتزه يوسمايت الوطني، بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وعلق زوكربيرج على هذه الصورة المنشورة على حسابه الرسمي علي فيس بوك، قائلا :" عطلة نهاية اسبوع جميلة في الهواء الطلق، أنا أحب الحدائق الوطنية الموجودة لدينا.

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وكان زوكربيرج قد نشر منذ عدة أيام صورة تجمعه بزوجته "بريسيلا تشان"، للاحتفال بذكرى لقاءهما الأول، حيث كتب زوكربيرج على الصورة: "منذ 16 عامًا، كان اليوم أحد أهم أيام حياتى، ذكرى مواعدة سعيدة".

الجدير بالذكرأن الثنائى تزوج يوم 19 مايو 2012، بعد يوم واحد من إطلاق أسهم فيس بوك فى البورصة، كما احتفلوا فى نفس الحدث بتخرج تشان من كلية الطب، ورزقا بطفلتهما الأولى "ماكس" يوم 1 ديسمبر عام 2015، واحتفالا بهذه المناسبة قررا التبرع بنحو 99% من أسهمهما فى شركة فيس بوك، بما يعادل 45 مليار لمبادرة تشان زوكربيرج، وهى مؤسسة خيرية تهتم بشئون الصحة والتعليم.