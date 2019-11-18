شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هواوى تكشف عن هاتفها HUAWEI Y9 S الجديد وتطرحه للحجز المُسبق فى السوق المصرى 21 نوفمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كاميرا خلفية بدقة 48 ميجا بكسل ولأول مرة 6 جيجابايت من الذاكرة العشوائية فى سلسلة هواتف HUAWEI Y Series

أعلنت مجموعة هواوى لأجهزة المستهلك عن إطلاق حملة الحجز المُسبق لهاتفها الشبابى الجديد HUAWEI Y9 S فى السوق المصرى ابتداء من يوم 21 الى يوم 27 نوفمبر 2019 حيث يتوافر الهاتف للحجز المسبق بجميع فروع هواوى وموزعيها المعتمدين، وتأتى حملة الحجز المسبق بعروض وهدايا مميزة للمستهلكين. يأتى هاتف HUAWEI Y9 S الجديد بسعر 4488 جنيهاً ومزود بكاميرا خلفية ثلاثية العدسات بدقة 48 ميجا بيكسل والتى تأتى بزاوية تصوير واسعة وتعمل بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، بالإضافة الى تزويده ب 6 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي.

وقال "بيك ين"، نائب رئيس هواوى مصر، "يعد السوق المصرى من أكثر الأسواق الواعدة والتى تنمو بشكل سريع فى المنطقة لذا نحن فى هواوى نولى اهتمام كبيراً فى هذا السوق ونركز على فئة الهواتف المتوسطة وفوق المتوسطة لارتفاع الطلب عليها فى مصر. كما اضاف: "لطالما استندت هواوى على الابتكار فى تصميم منتجاتها فنحن ركزنا ابتكاراتنا بالأخص على سلسلة هواتفنا Y Series التى صُممت خصيصاً للشباب لتواكب استخداماتهم اليومية التى تتسم بالسرعة والذكاء وبسعر تنافسى يتناسب معهم. لذا قمنا بتقديم هواوى HUAWEI Y9 S للسوق المصري، حيث انه يقارب فئة الهواتف الرائدة فى الإمكانيات والمزايا، بل انه يحتوى على مزايا لم تكن موجودة فى الهواتف المتطورة."

وكشفت هواوى ايضاً عن ساعتها الذكية HUAWEI Band 4 التى تأتى بتصميم شبابى مبتكر وجديد وبشاشة ملونة. وتتمتع HUAWEI Band 4 بخاصية HUAWEI TruSleep™ 2.0 ومؤشر لقياس ضربات القلب كما انها تمثل مساعد شخصى فى جميع المهام اليومية للمستخدمين.

يعد HUAWEI Y9 S أحد هواتف سلسلة Y الشبابية التى تتمتع بإمكانيات كبيرة وبسعر تنافسى يتناسب مع فئة عريض من المستخدمين الشباب. حيث يحتوى HUAWEI Y9 S على نظام كاميرا ثلاثية تدعم تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى وتأتى بكاميرا رئيسية بدقة 48 ميجا بكسل وكاميرا بدقة 8 ميجا بكسل ذات زاوية التصوير العريضة جدًا وكاميرا بدقة 2 ميجا بكسل لتطبيق تأثيرات عمق الصور. وتمتاز الكاميرا بخاصية التعرف على المشاهد المحيطة المدعّمة بالذكاء الاصطناعى لما يصل إلى 22 مشهد مختلف، بالإضافة إلى وضع التصوير الليلى Night Mode للحصول على لقطات مثالية فى الإضاءة المنخفضة. كما سيتمكن المستخدمون من تسجيل مقاطع الفيديو بطيئة الحركة باستخدام خَيَار Slow-motion Super الذى يسجل 480 إطاراً فى الثانية.

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كما تم تزويد HUAWEI Y9 S بكاميرا سيلفى Auto Selfie Pop-up Camera مدعمة بالذكاء الاصطناعى بدقة 16 ميجا بكسل والتى تنبثق تلقائياً عند تصوير السيلفى كما تتمتع الكاميرا بقدرة التعرف على المشاهد المحيطة لـ 8 فئات، حيث تتميز الكاميرا الأمامية بخصائص إضافية لتمنح المستخدمين صورة السيلفى المثالية لتشمل وضع التصوير الليلى Night Mode.

يأتىHUAWEI Y9 S مع ذاكرة 6 جيجابايت وبسعة تخزين 128 جيجابايت مما يسمح للتطبيقات والألعاب كثيفة الموارد لتشغيل بسلاسة. يعتمد الهاتف على معالج Kirin 710F للحفاظ على أداء سريع وسلس. كما زودت هواوى هاتفها الجديد بتقنية بصمة الإصبع فى زر فتح وغلق الهاتف بالإضافة الى تزويده ببطارية عالية الكثافة بقدر 4000 ميلى أمبير التى توفر للمستخدمين أطول فترة ممكنة من الاستخدام.

والجدير بالذكر، أن هاتف HUAWEI Y9 S متوافر حالياً للحجز المُسبق بداية من يوم 21 نوفمبر الى 27 نوفمبر فى جميع فروع هواوى وموزعيها المعتمدين.







