Galaxy Note 9 و Galaxy S9 على وشك الحصول على تحديث Android 10 التجريبي

فاطمة أيت طالب - دبي - بعد الحصول على النسخة التجريبية الأولى من تحديث Android 10 في أواخر شهر أكتوبر الماضي، يتلقى Galaxy Note 10 و +Galaxy Note 10 الآن النسخة التجريبية الثانية التي تهدف إلى تصحيح بعض الأخطاء وتحسين العديد من الجوانب في التحديث.

النسخة التجريبية الثانية من تحديث Android 10 متوفرة الآن في كوريا الجنوبية والهند وتمتاز بحجم 771 ميغابايت. هذا التحديث يجلب معه كذلك الإصلاحات الأمنية لشهر نوفمبر، ويقوم بإصلاح مشكلة ومضان الشاشة وخاصية Always On Display، فضلا عن تحسين إستقرار البلوتوث وإيماءات التنقل.

في أخبار ذات صلة، تم نشر معلومات رسمية في منتدى Samsung Members Community تفيد بأن الهاتف Galaxy Note 9 سيحصل بدوره على تحديث Android 10 التجريبي في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

ذكر المصدر الذي يملك سجل حافل مع تواريخ التحديثات التجريبية لكل من Galaxy S10 و Galaxy Note 10، أيضًا أن Galaxy S9 و +Galaxy S9 سيحصلان بدورهما على تحديث Android 10 التجريبي في الأسبوع المقبل. كما هو معتاد، سيكون المستخدمون الكوريون الجنوبيون أول من سيحصل على هذه التحديثات التجريبية وسيليهم المستخدمون في ألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية.