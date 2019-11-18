شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خطوة غير مسبوقة من انستجرام ضد التطبيقات المتطفلة .. اعرف ايه هي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتخذ تطبيق الصور الشهير "انستجرام" ما وصف بأنه خطوة غير مسبوقة، ضد عدد من التطبيقات المتطفلة التى تجمع بيانات عن المستخدمين.

وأشار موقع "إنجادجيت" الأمريكى، إلى أن "انستجرام" بدأت فعليا في حظر تطبيقات مثل "جوستي" و"لايك باترول"، الذي يتطفل على الملفات الشخصية للمستخدمين، ويجمع بيانات تنتهك خصوصية مستخدميها.

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​وتظهر تلك التطبيقات المتطفلة الموجودة على نظام تشغيل "أندرويد" ملفات التعريف الخاصة بـ"انستجرام" وتقدم بيانات كاملة للمستخدمين عن الحسابات الخاصة بالمستخدمين، سواء كانوا أصدقاءهم أم ألا.

وأوضح "انستجرام" أن تلك التطبيقات الموجودة على "جوجل بلاي" وتم تحميلها أكثر من نصف مليون مرة منذ أبريل، تشكل خطورة كبيرة على المستخدمين وأصدقائهم، نظرا لأنها تقدم تلك البيانات لأطراف خارجية.

وأشار انستجرام إلى أن تلك التطبيقات لن يكون لها مكان بعد الآن على المنصة.