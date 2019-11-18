شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركة مايكروسوفت تحول "بينج" إلى محرك بحث تجاري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنشأت شركة "مايكروسوفت" مؤخرا مدونة لإعلان تحويل محرك "بينج" إلى محرك بحث تجاري، وهوما يعني استخدامه بشبكة حاسوب الشركة الداخلية الخاصة، التي تحتوي على معلومات مفيدة ومصادر تسهل التنقل بين الصفحات.



وكتبت "مايكروسوفت" عبرمدونتها، أبحث عن الأشخاص باستخدام المسمى الوظيفي لهم، أو اسم فريقهم أوموقع مكتبهم، وكتبت أيضا "تستطيع البحث عن موقع المكتب والحصول على معلومات عن أقسامه والإتجاهات داخله".

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وتصرمايكروسوفت على أن استخدام محرك" بينج" سيوفر الوقت على مستخدميه داعمة رأيها ببحث شركة ماك كنزي للأبحاث الذي خلص إلى أن الموظفين يقضون نحو 20% من يومهم بحثًا عن معلومات شركة أو في إيجاد زملاء لهم.



ولم تذكرمايكروسوفت أن البحث يعود لعام 2012 وكيف أن أدوات اتصال عديدة ذات أهداف تجارية طرحت في الأسواق منذ ذلك الحين قد تعالج المشكلات ذاتها التي تحاول مايكروسوفت حلها.