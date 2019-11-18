تكنولوجيا: تفاصيل إنشاء شبكة "هايبرلوب" لنقل بضائع بسرعة 40 ميلاً فى الساعة

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ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تأسست Magway، ومقرها في ويمبلي بلندن في عام 2017 من جانب روبرت كروز، وهو مهندس عمل في مشروع الهايبرلوب الخاص بإيلون موسك، وفيل ديفيس، خبير الأعمال.
هايبرلوب البضائع
وستنقل سلسلة من الأنفاق 72000 عربة في الساعة، كل منها يحمل 4 طرود على طول مسار مغناطيسي، ما يدفعها إلى الأمام بسرعة تقل عن 40 ميلاً في الساعة عند تشغيلها بواسطة شحنة كهربائية.
وسيمنح هذا تجار التجزئة وسيلة سريعة ورخيصة لنقل البضائع بين مراكز التوزيع والتوصيل، ويمكن أن تعمل وتستغرق أقل من ثلاث سنوات لإتمامها.
هايبرلوب البضائع
ومع ذلك فإن تكلفة بناء الأنفاق والعربات لحمل الطرود وحدها ستكلف 1.5 مليون جنيه إسترليني لكل ميل، مع الحاجة إلى 3.5 مليون جنيه إسترليني إضافي للحصول على التخطيط والشئون القانونية.
فيما تم افتتاح جولة ثانية من التمويل حيث تهدف Magway إلى جمع أكثر من 750،000 جنيه إسترليني عبر موقع التمويل الجماعي Crowdcube.
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