شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تفاصيل إنشاء شبكة "هايبرلوب" لنقل بضائع بسرعة 40 ميلاً فى الساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تخطط شركة بريطانية لإنشاء شبكة أنفاق مستوحاة من الهايبرلوب تنقل ملايين الطرود في جميع أنحاء لندن في عربات مغناطيسية تسير بسرعة 40 ميلًا في الساعة بحلول عام 2022، حيث يمكنها أن تقدم أكثر من 600 مليون حزمة سنوياً في لندن وحدها.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تأسست Magway، ومقرها في ويمبلي بلندن في عام 2017 من جانب روبرت كروز، وهو مهندس عمل في مشروع الهايبرلوب الخاص بإيلون موسك، وفيل ديفيس، خبير الأعمال.



هايبرلوب البضائع وستنقل سلسلة من الأنفاق 72000 عربة في الساعة، كل منها يحمل 4 طرود على طول مسار مغناطيسي، ما يدفعها إلى الأمام بسرعة تقل عن 40 ميلاً في الساعة عند تشغيلها بواسطة شحنة كهربائية. Advertisements وسيمنح هذا تجار التجزئة وسيلة سريعة ورخيصة لنقل البضائع بين مراكز التوزيع والتوصيل، ويمكن أن تعمل وتستغرق أقل من ثلاث سنوات لإتمامها.



هايبرلوب البضائع

ومع ذلك فإن تكلفة بناء الأنفاق والعربات لحمل الطرود وحدها ستكلف 1.5 مليون جنيه إسترليني لكل ميل، مع الحاجة إلى 3.5 مليون جنيه إسترليني إضافي للحصول على التخطيط والشئون القانونية.

فيما تم افتتاح جولة ثانية من التمويل حيث تهدف Magway إلى جمع أكثر من 750،000 جنيه إسترليني عبر موقع التمويل الجماعي Crowdcube.