شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: العثور على نوع جديد من النمل فى مكان لم تتوقعه أبدًا.. اعرف القصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اكتشف أخصائي حشرات يقضي حياته بحثًا عن أنواع جديدة من النمل أحدها في مكان غير متوقع، حيث تم العثور على نوع جديد من النمل في الفناء الخلفي لديه، بعد أن أمضى عقودًا يجوب العالم بحثًا عن أنواع نادرة.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، ظل جاك لونجينو يبحث عن النمل في بلدان مثل المكسيك وكولومبيا وغيانا وبورنيو وأستراليا وموزمبيق وأوغندا منذ عقود.

ولقد اكتشف ما يقرب من 200 نوع جديد من النمل حتى الآن، معظمهم في أمريكا الوسطى، وتم اكتشاف آخر اكتشاف له، والذي أطلق عليه اسم Ananeotes Strumigenys، في حديقته في سولت ليك سيتي بولاية يوتا بالولايات المتحدة الأمريكية.

ويعتقد أن النملة "النادرة للغاية" كانت مختبئة في عمق الأرض لأكثر من قرن، لكنها ظهرت الآن بسبب تدخل الإنسان في الأرض.

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ويشتبه البروفيسور لونجينو في أن أكثر من 150 عامًا من الري والغابات التي تم إدخالها ربما تكون قد أعطت شجاعة لهذا النمل ليأتي مرة أخرى إلى السطح.

وذكّر هذا النوع الجديد البروفيسور لونجينو بالنمل الذي رآه في المناطق المدارية أو من الغابات المتساقطة في شرق الولايات المتحدة، وهذا ما دفعه إلى التفكير في أنه قد تم إدخال النمل إلى المنطقة، ربما من خلال التربة المزروعة بالآبار.

وقال البروفيسور لونجينو إن اكتشافه يثبت أن اكتشافات جديدة ومهمة يمكن أن تنتظر بالقرب من المنزل، مضيفا "بعد أن أمضيت حياتي في البحث بداخل غابات مطيرة استوائية عن أنواع جديدة من النمل، فإن آخر مكان توقعت أن أجد فيه نوعًا جديدًا كان في الفناء الخلفي الخاص بى".