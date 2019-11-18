شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هكذا يمكنك تحديث خدمات "جوجل بلاي" على هاتفك الأندرويد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتاج بعض المستخدمين في كثير من الأحيان إلى تحديث خدمات جوجل بلاي من أجل التخلص من المشاكل العديدة مع متجر التطبيقات، والتى يأتى على رأسها صعوبة تحديثات بعض التطبيقات، حيث يحتاج المستخدمون في البداية لتحديث تطبيق Google Play Services.

- ما هي خدمات جوجل بلاى

تعد خدمات جوجل بلاي هي المنصة المسؤولة عن إدارة متجر تطبيقات أندرويد، فهي تتحكم في تنزيل التطبيقات وتشغيلها بسلاسة على جهازك، وكذلك تحديثها باستمرار، كذلك فهي المسئولة عن ربط التطبيقات بخدمات جوجل الأخرى، مثل: تسجيل الدخول بحساب جوجل، وتطبيق الخرائط، وGmail وغيرها.

- تحديث خدمات جوجل بلاى:

غالبًا ما يكون تحديث خدمات جوجل بلاي افتراضيًا على أجهزة أندرويد، ولكن في حالة حدوث أي مشكلة يمكنك الانتقال إلى الإعدادات للتحقق منها، وذلك كما يلي:

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- انتقل إلى Settings على جهازك.

- اضغط على خيار Apps & notifications.

-اضغط على See all apps.

-انزل إلى الأسفل حتى تصل إلى خدمات جوجل بلاي، اضغط خيار App Details.

- اضغط على زر تحديث أو تثبيت.