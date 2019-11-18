شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لعبة Shadowgun War Games متاحة الآن للحجز المسبق على جوجل بلاى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت استوديوهات Mad finger Games عن أن لعبة Shadowgun War متاحة الآن للتسجيل المسبق على متجر جوجل بلاي، وذلك بعد إطلاقها بشكل تجريبي في وقت سابق.

وبحسب موقع thegameroof الأمريكى، فإن التفاصيل عن اللعبة لا تزال قليلة، مع عدم تحديد الشركة موعد بعينه لإطلاق لعبتها Shadowgun War Games رسميًا للجميع، وبفضل تفاصيل اللعبة على صفحتها من على المتجر، ستتوفّر عمليات الشراء داخلية، فضلًا عن وجود إعلانات قابلة للإزالة عند الشراء.

وكشف التقرير عن أن اللعبة ستضم أبطالًا عبر سلسلة Shadowgun في معارك 5 مقابل 5، وكل شخصية ستمتلك أسلحة فريدة خاصة بها، لذا سيكون مهمتك بناء فريق إستراتيجي من أجل النجاح والبقاء، كما ستلعب اللعبة من منظور الشخص الأول.

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