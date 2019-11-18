شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شاهد.. صاروخ القمر ونظام إطلاق ناسا بكامل إضاءتهم بمركز هيوستن للفضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلقى مركز الفضاء هيوستن الضوء الساطع على أيقونة ناسا مع عرض ليلي متوهج، يشمل آلاف المصابيح المضاءة بطول صاروخ ساتورن 5 المسئول عن إطلاق مهمة أبولو للقمر.

ووفقًا لما ذكره موقع "space" الأمريكى، تحتفل Galaxy Lights باستكشاف الفضاء باستخدام أكثر شاشات العرض تفاعلية وتقدمًا من الناحية التكنولوجية في تكساس.



اضواء الصاروخ

وقال وليام هاريس، الرئيس والمدير التنفيذي لمركز تعلم العلوم واستكشاف الفضاء: "تعمل Galaxy Lights على تحويل وإلقاء الضوء على مركز هيوستن بتركيبات مذهلة على طراز الفضاء، مع مصابيح LED وإسقاطات ثلاثية الأبعاد وعروض إضاءة تفاعلية".

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اضواء الصاروخ 2

ويتم افتتاح المعرض للجمهور مع أكثر من 750،000 مصباح يمتد على أكثر من مليون قدم مربع (93،000 متر مربع)، وتتميز Galaxy Lights بشاشات عرض داخلية وخارجية، بما في ذلك السطح الخارجي للمبنى الذي يضم واحدًا من آخر صواريخ Saturn V المتبقية في ناسا، والتي تم إنارتها الآن بـ 5000 مصباح.



اضواء المركز

ويتم افتتاح المعرض للجمهور مع أكثر من 750،000 مصباح يمتد على أكثر من مليون قدم مربع (93،000 متر مربع)، وتتميز Galaxy Lights بشاشات عرض داخلية وخارجية، بما فى ذلك السطح الخارجي للمبنى الذي يضم واحدًا من آخر صواريخ Saturn V المتبقية في ناسا، والتي تم إنارتها الآن بـ 5000 مصباح.



تحف الفضاء

وتشمل الشاشات الخارجية أيضًا تركيبًا بطول 35 قدمًا (11 مترًا) وكريات متلألئة توضح كواكب النظام الشمسي وتمثالًا خفيفًا لمحطة الفضاء الدولية وشاشة عرض كبيرة وشاملة للجيل القادم من ناسا، وكذلك نظام الإطلاق الفضائي (SLS) الداعم للرفع الثقيل.