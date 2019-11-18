شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لعبة "Minecraft Dungeons" تصل إلى أجهزة Xbox One فى أبريل 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة تطوير الألعاب Mojang العام الماضي بشكل غير متوقع أنها تعمل على تطوير لعبة Minecraft Dungeons - وهي لعبة ضخمة من الزواحف الكلاسيكية، إلا أن شركة مايكروسوفت كشف أخيرا أن اللعبة ستصل إلى أجهزة Xbox One و PC و Switch و PS4 في أبريل من العام المقبل.

وبحسب موقع engadget الأمريكى، فيمكن لعبها منفردة أو عبر الإنترنت مع ما يصل إلى أربعة لاعبين، وتقوم على وضع اللاعب في عالم عملاق حيث يقوم بتنقيب الأشياء، وبناء أشياء أخرى، والتغلب على الأشرار، والقيام بكل ما تريده وهناك وضع للبقاء على قيد الحياة حيث يتعين عليك استخراج مواردك الخاصة وطعامك، إلى جانب وضع إبداعي يمنحك كل شيء بدون حدود.

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ووفقًا لأحدث مقطع فيديو من شركة مايكروسوفت - والأكثر غموضًا - سيكون اللاعبون الذين يقومون بالتسجيل عبر موقع Mojang على استعداد للعب دور Dungeons أولاً ، وربما التلميح إلى إصدار تجريبي قبل الإطلاق الرسمي في أبريل.