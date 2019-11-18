تطبيق Minecraft Earth يُحقق بداية صاروخية على متجر APP Store

فاطمة أيت طالب - دبي - Minecraft Earth هو التطبيق أو اللعبة الالكترونية الجديدة من شركة Microsoft الأمريكية بتقنيات الواقع المعزز و الموجهة للأجهزة الذكية، بحسب بيانات Sensor Tower فإن اللعبة تُحقق بداية صاروخية على متجر App Store و قد تصدرت المتجر كأكثر تطبيق تحميلاً بعد يومين من صدورها.

اللعبة خلال هذه الفترة الوجيزة هي التطبيق 299 حالياً من ناحية الأكثر جنياً للمال على المتجر و لا شك أنها ستصعد أكثر من ذلك بكثير خلال الأيام القادمة، يبدو أن مايكروسوفت عثرت على ضربة تجارية جديدة لهذه السلسلة ذات الشعبية الفائقة و التي يتم استخدامها كلعبة تعليمية في الكثير من الدول.