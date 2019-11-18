عائدات Tencent ترتفع في الربع الثالث من 2019

فاطمة أيت طالب - دبي - ارتفعت عائدات Tencent عملاقة الاتصالات الصينية في الربع الثالث من العام 2019 بنسبة 20.6% عن نفس الفترة من العام الماضي لتصل إلى 13.84 مليار دولار.

و حققت الشركة 29.42% من عائداتها من الألعاب الجماعية عبر الشبكة، و 22.65% من الخدمات الاجتماعية، و 27.52% من الخدمات التجارية، كما حققت 18.89% من العائدات عن طريق التسويق عبر الشبكة.

و أكدت الشركة أن عدد مستخدمي تطبيق الدردشة النصية الفورية WeChat و المشابه للواتساب، قد وصل إلى 1.15 مليار شخص.