مُعالجات AMD تواصل التفوق التجاري على معالجات Intel في كوريا

فاطمة أيت طالب - دبي - منذ أن تم طرح مُعالجات AMD Ryzen بمعمارية Zen و هي تُحقق نجاحات ملحوظة في الأسواق أعادت الشركة إلى المنافسة أمام العتيدة Intel، و التي احتلّت هذا السوق و احتكرته بمفردها لسنواتٍ طويلة جداً تعثرت فيها AMD مع معمارية “بلدوزر” الرديئة. و مع الجيل الثالث انتقلت معالجات Ryzen إلى دقة تصنيع 7 نانومتر الخاصة بشركة TSMC التايوانية، و منذ ذلك الحين و هي تقدم أفضل أداء مقابل السعر في سوق المُعالِجات.
بحسب بيانات ShopDana ما زال تفوق معالجات AMD Ryzen في كوريا الجنوبية، السوق القوي جداً للحواسيب الشخصية، مستمراً أمام معالجات Intel، و لأول مرة في تاريخ هذا السوق وصلت حصلة AMD من المبيعات إلى 53% في شهر أكتوبر مقابل 47% لمُعالجات Intel.
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