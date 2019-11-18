شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: من أمازون لأبل.. تعرف على مبيعات المساعدات الصوتية حول العالم بالأرقام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير حديث حول سوق المساعدات الصوتية المنزلية الذكية قد نما حول العالم، حيث تم شحن أكثر من 28 مليون جهاز خلال الربع الثالث من العام الجاري.

وبحسب موقع canalys الأمريكى، فجاءت شركة أمازون في صدارة الشركات، إذ تسيطر على أكثر من 36% حيث شحنت حوالى 10.4 مليون جهاز، يليها شركة علي بابا التى شحنت حوالى 3.9 مليون جهاز خلال هذا الربع.

وأشار التقرير إلى أن النمو الأكبر خلال الربع الثالث من نصيب أمازون مقارنة بنفس الربع من العام الماضي، أما على مستوى العام ككل فإن بايدو كانت الأفضل بنمو يفوق 290%، وكانت شركة أمازون قد أطلقت برنامجًا لأصحاب أجهزة إيكو القديمة باستبدالها بمساعدات إيكو حديثة بسعر مخفض، وهو ما أدى لنمو مبيعات وشحنات مساعدات إيكو.

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فيما يشير التقرير إلى أن شحنات العام الجاري ستتجاوز 200 مليون جهاز بزيادة كبيرة عن شحنات العام الماضي التي بلغت 114 مليون جهاز.