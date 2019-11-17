شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: قصة اختراع أول فأرة كمبيوتر وتسجيل براءتها منذ 49 عامًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل تعلم أنه فى ذات اليوم 17 نوفمبر ولكن من عام 1970، تمكن دوجلاس انجلبارت من اختراع فأرة الكمبيوتر التى نستخدمها حتى يومنا هذا.

ووفقًا لما ذكره موقع "Computerhope"، فإن دوجلاس كان يعمل في معهد ستانفورد للأبحاث في مينلو بارك بكاليفورنيا، وهو مركز أبحاث برعاية جامعة ستانفورد، وذلك عند ابتكاره لهذا الجزء المهم من الكمبيوتر.

ولعله قد تمت الإشارة إلى الفأرة في الأصل على أنها "مؤشر موضع XY لنظام العرض" واستخدم لأول مرة مع نظام الكمبيوتر Xerox Alto في عام 1973.





أول فأرة

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وكان مبتكرها قادرًا على إثبات تحريك المؤشر على كمبيوتر Alto في جميع العروض، ولكن نظرًا لعدم نجاحها فى الانتشار، فإن الفأرة الأولى المستخدمة على نطاق واسع كانت على كمبيوتر Apple Lisa.

وكانت هذه الفأرة مصنوعة من الخشب، وكانت أكبر بكثير من الفأرة اليوم، لديها شكل مستطيل الحجم، وبها زر صغير في الزاوية العلوية اليمنى.

ولعل اسم الفأرة جاء من شكلها خاصة مع خروج الحبل من الجزء الخلفي للجهاز، فقال دوجلاس إن الجهاز ذكّره بالفئران، ومن هنا أصبح أسهل بكثير من تسميته مؤشر موضع X-Y لنظام العرض.