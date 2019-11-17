إشاعة: GeForce RTX 2080 Ti SUPER تصدر في وقتٍ مُبكّر من العام القادم

فاطمة أيت طالب - دبي - بعد أن حققت بطاقات Nvidia الرسومية RTX بمعمارية Turing افتتاحية أقل من مستوى التوقعات على صعيد المبيعات، قامت Nvidia بإطلاق بطاقات رسومية مُحسنة عنها تحمل الاسم Super بقيمة أفضل من ناحية الأداء مقابل السعر، و بحسب آخر الإشاعات يبدو أن الدور قادم على بطاقة GeForce RTX 2080 Ti الأقوى على الإطلاق حالياً لتحصل على إصدار GeForce RTX 2080 Ti SUPER.

هذه الإشاعة أتت عن طريق المسرب على تويتر Kopite7kimi، و الذي ذكر أن هذه البطاقة قد تصدر في الربع الأول من العام القادم 2020، و كما هي العادة مع هذه البطاقات فإن الفرق الجوهري في المواصفات بينها و بين البطاقة الأصلية سيتعلق بسرعة الذاكرة من أجل تحسين الأداء. أما من ناحية السعر فهو لن يقل عن ألف دولار على الأرجح.

على أية حال، تبقى هذه شائعة حتى نحصل على أنباء أكثر موثوقية.