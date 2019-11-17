Playstation 4 هو ثالث أسرع جهاز منزلي مبيعاً في تاريخ السوق الأمريكي على مدار 6 سنوات

فاطمة أيت طالب - دبي - صدر جهاز سوني المنزلي Playstation 4 في نوفمبر 2013 و منذ ذلك الحين و الجهاز يحقق نجاحات كبيرة في الأسواق العالمية أعادت إلى الأذهان العصر الذهبي لمبيعات الأجهزة المنزلية مع جهاز سوني الآخر Playstation 2.

Mat Piscatella مُحلل NPD أكّد من خلال تغريدة جديدة على تويتر، أن Playstation 4 هو ثالث أسرع جهاز منزلي مبيعاً في تاريخ السوق الأمريكي لفترة 6 سنوات، و لا يتفوق عليه سوى فقط البلايستيشن2 و الوي، و يُذكر أن مبيعات الجهاز تجاوزت 30 مليون وحدة في السوق الأمريكي بحسب تقارير سابقة.