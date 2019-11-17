Phil Spencer يؤكد أن مايكروسوفت ما زالت تسعى للاستحواذ على استوديو لألعاب الفيديو في آسيا

فاطمة أيت طالب - دبي - بعد الاستحواذات التي قامت بها مايكروسوفت على العديد من فرق التطوير لألعاب الفيديو، يُمكن النظر إلى Xbox Game Studios الآن على أنه يتحضر ليكون قوة ضاربة في صناعة ألعاب الفيديو في السنوات القليلة القادمة مع نية مايكروسوفت الاستمرار في هذا السوق. مع ذلك، Phil Spencer يؤكد أنه ما زال يتطلع إلى المزيد.

في مقالٍ جديدٍ عبر Eurogamer، أكّد Phil Spencer رئيس قسم الإكس بوكس و ألعاب الويندوز أن الشركة ما زالت تُفكر بشراء فريق تطوير في آسيا:

أنا أنظر إلى التنوع الجغرافي لفرق التطوير الخاصة بنا، أُحب حقيقةَ أن لدينا ثلاثة فرق تطوير في بريطانيا. إن قُمت بالعودة لعقودٍ ماضية، فيُمكنك أن تُجادل بأن بريطانيا من أكثر الدول تأثيراً على تطوير الألعاب. تُعجبني حقيقة أننا موجودين هنا بهذه القوة. الآن لدينا فرق تطوير في كندا و في مناطق أخرى من الولايات المتحدة الأمريكية، إلا أنني أعتقدُ بأن هناك فجوة في آسيا. قلتُ هذا لـ”مات” و كذلك علانية، أودُ أن تكون لدينا صبغة آسيوية في فرق التطوير الخاصة بنا.

حسناً، لاحظنا هذه المرة أن فيل سبينسر تحدث عن آسيا بصورة عامة و ليس اليابان على وجه الخصوص. لنرى ما الذي تخططه مايكروسوفت.