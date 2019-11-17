رئيس Nintendo في أمريكا: جهاز Switch Lite زاد من إقبال الإناث على المنصة

فاطمة أيت طالب - دبي - استهدفت شركة ننتندو اليابانية من إطلاق جهاز Switch Lite الوصول إلى اللاعبين الذين يفضلون الأجهزة المحمولة و لا يهتمون بوضعية المنزلي، أو اللاعبين الأكثر حساسية من ناحية السعر، إلا أن الشركة نجحت أيضاً على ما يبدو في استقطاب فئة معينة من الجماهير بصورة أكبر من السابق.

Doug Bowser رئيس ننتندو الحالي في أمريكا أكد لشبكة Fortune أنّ Switch Lite يُحقق إقبالاً ملحوظاً من اللاعبات و أن نسبة الإناث اللواتي يقمن بشرائه هي أكبر من نسبة الإناث التي تقوم بشراء الجهاز الأساسي، و بذلك تُحقق الشركة أهدافها في توسيع المنصة في السوق الحالي، و لا شك أن طبيعة الجهاز المحمولة بجانب الألوان المتعددة مثل الأصفر و الأزرق، تُساعد على ذلك.

Switch Lite متوفر في الأسواق بسعر 200$، و هو يحمل شاشة بحجم 5.5 إنش.