فاطمة أيت طالب - دبي - استهدفت شركة ننتندو اليابانية من إطلاق جهاز Switch Lite الوصول إلى اللاعبين الذين يفضلون الأجهزة المحمولة و لا يهتمون بوضعية المنزلي، أو اللاعبين الأكثر حساسية من ناحية السعر، إلا أن الشركة نجحت أيضاً على ما يبدو في استقطاب فئة معينة من الجماهير بصورة أكبر من السابق.
Doug Bowser رئيس ننتندو الحالي في أمريكا أكد لشبكة Fortune أنّ Switch Lite يُحقق إقبالاً ملحوظاً من اللاعبات و أن نسبة الإناث اللواتي يقمن بشرائه هي أكبر من نسبة الإناث التي تقوم بشراء الجهاز الأساسي، و بذلك تُحقق الشركة أهدافها في توسيع المنصة في السوق الحالي، و لا شك أن طبيعة الجهاز المحمولة بجانب الألوان المتعددة مثل الأصفر و الأزرق، تُساعد على ذلك.
Switch Lite متوفر في الأسواق بسعر 200$، و هو يحمل شاشة بحجم 5.5 إنش.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس Nintendo في أمريكا: جهاز Switch Lite زاد من إقبال الإناث على المنصة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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