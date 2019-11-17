تقرير NPD لمبيعات الأجهزة و الألعاب في السوق الأمريكي لشهر أكتوبر 2019

فاطمة أيت طالب - دبي - إذن ها هي وكالة NPD تُشارك تقريرها الشهري لمبيعات الأجهزة و الألعاب في السوق الأمريكي لشهر أكتوبر 2019، و قد وصل الإنفاق على صناعة ألعاب الفيديو بكل حيثياتها إلى 1 مليار دولار، ليكون ثاني أعلى رقم يتم تحقيقه في أكتوبر في العقد الأخير، فقط خلف أكتوبر 2018 الذي جلب للصناعة 1.5 مليار دولار، و ذلك بفضل إطلاق Red Dead Redemption 2 آنذاك.

مبيعات الأجهزة سقطت بنسبة 41% عن العام الماضي لتصل إلى 182 مليون دولار بينما وصل التراجع منذ بداية العام إلى ما نسبته 23%، الننتندو سويتش هو الجهاز الأفضل مبيعاً في أكتوبر، الأفضل مبيعاً منذ بداية العام، و الأفضل مبيعاً في السوق الأمريكي لأحد عشر شهراً على التوالي، و هو الجهاز الوحيد الذي ارتفعت مبيعاته مقارنة مع أكتوبر الماضي.