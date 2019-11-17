شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فى مثل هذا اليوم فى الفضاء.. أول إقلاع ناجح لمركبة فضائية من سطح القمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعد مهمة Surveyor 6 هى واحدة من العديد من المهمات الروبوتية التي أرسلتها ناسا لاستكشاف سطح القمر قبل إرسال البشر إلى هناك، والتى عملت على التقاط صور تليفزيونية للسطح، والتعرف على تكوين تربة القمر ثم كان أول إقلاع لمركبة من سطح القمر.



مركبة القمر Surveyor 6

وفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكى، وفى ذات اليوم 17 من نوفمبر انطلقت مركبة Surveyor 6 من السطح، ووقفت فى موقع آخر على بعد حوالي ثمانية أقدام، وبعد ذلك، التقطت صورًا لموقع الهبوط الأصلي.

وهذه الخطوة المهمة مكنت المراقبين على الأرض من رؤية الاقلاع التمهيدى لهذه المهمة الروبوتية قبل أن تقم بذلك مهمة أبولو 11 التى حملت البشر لأول مرة إلى القمر فى رحلة ذهاب وعودة.