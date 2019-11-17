شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ما هي تغييرات يوتيوب الجديدة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رسالة إلكترونية جديدة يتلقاها منذ فترة أصحاب قنوات وحسابات على "يوتيوب وجوجل" تحت بند "تعليق الحساب وإنهاؤه" كجزء من لائحة أطول من البنود تتضمن شروط الاستخدام الجديدة التي ستبدأ في الـ 10 من ديسمبر المقبل.

البند يقول "من حق شركة يوتيوب إنهاء الخدمة المقدمة لك جزئياً أو كلياً إن اعتقدت، وفق تقديرها، أن توفير الخدمة لك غير مجدٍ تجارياً"، أو بمعنى آخر إن لم تحقق أرباحاً ليوتيوب فإن الشركة ستقوم بحذف حسابك.

الأمر أثار قلق الكثير من صانعي المحتوى وأصحاب الحسابات على يوتيوب، الذين قد تغلق حسابات البريد الإلكتروني "Gmail" التابعة أيضاً.

ولم يستثن مشاهدو يوتيوب أيضاً ما يعني أنه يمكن إزالة حساب المستخدم الذي يشاهد الكثير من المحتوى لكنه لا يدفع أي شيء بالمقابل.

التحديثات هي جزء من تغييرات كثيرة يجريها يوتيوب ومنها حماية الأطفال، حيث أصبح يطالب صناع المحتوى الذين يستخدمون منصته بالتصريح إن كانت مقاطع الفيديو الخاصة بهم مخصصة للأطفال أم لا بموجب قانون حماية خصوصية الأطفال على الإنترنت COPPA.

ما هو قانون COPPA؟

قانون أمريكي سن عام 1998 واعتبر نافذاً 2000، يسري على جمع المعلومات الشخصية عبر الإنترنت من قبل أشخاص أو كيانات خاضعة للولاية القضائية الأمريكية بشأن الأطفال دون سن 13 عاماً.

إلا أن التغييرات التي تحدثها جوجل ويوتيوب ستكون عالمية، بغض النظر عن كيفية تحديد عمر الطفل في بلد صانع المحتوى.





الأسباب

يرجع السبب إلى تغريم شركة جوجل بتسوية قدرها 170 مليون دولار بسبب انتهاك يوتيوب لقانون حماية خصوصية الأطفال على الإنترنت عبر استخدام إعلانات مستهدفة للتسويق لمشاهدي قنوات الأطفال الشهيرة.

خطوة يرى كثيرون أنها تشكل تحديًا أمام صناع المحتوى على يوتيوب، حيث أصبح على المستخدم أن يقوم بتسجيل الدخول Sign in عبر حسابه لمشاهدة المحتوى المصنّف أنه غير مخصص للأطفال في حين لن يتمكن المستخدمون غير المسجلين من مشاهدة هذا المحتوى.

كيف سيحدد يوتيوب محتوى الأطفال على موقعه؟

سيُطلب من صناع المحتوى إخطار يوتيوب إن كان المحتوى يندرج ضمن فئة الأطفال بالإضافة لاستخدام التعلّم الآلي للمساعدة في تحديد محتوى الأطفال.

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ما هو محتوى الأطفال؟

* مقاطع فيديو تركز على شخصيات الأطفال

* قصص الأطفال

* ألعاب وأغاني الأطفال

* ملاحظة: ينصح جوجل الأهل باستخدام خاصية YouTube Kids المخصصة لمستخدمي الهواتف الذكية إذا كانوا يخططون للسماح للأطفال بمشاهدة يوتيوب بشكل مستقل.



ما الذي عليك فعله كصانع محتوى؟ ما الذي عليك فعله كصانع محتوى؟

* في قناتك توجه إلى الإعدادات (Settings)

* إعدادات متقدمة (Advanced Settings)

* اختار من القائمة:

1. هذه القناة مخصصة للأطفال. أنا دائمًا أرفع محتوى مخصصاً للأطفال.

2. هذه القناة ليست مخصصة للأطفال. لا أرفع أي محتوى مخصص للأطفال.

3. أريد أن أراجع الإعدادات لكل محتوى أرفعه.