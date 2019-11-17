تكنولوجيا: هواوي تبدأ في دفع الإصدار الثابت من Android 10 وواجهة Magic UI 3.0 لهواتف HONOR 20

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت شركة هواوي اليوم في دفع الإصدار الثابت من تحديث Android 10 وواجهة Magic UI 3.0 لمستخدمي هواتف HONOR 20، وHONOR 20 Pro، وأيضاً HONOR View 20، على أن يصل التحديث للمستخدمين في جميع أنحاء العالم.

انطلق الإصدار التجريبي من تحديث واجهة EMUI 10 الذي يرتكز على نظام تشغيل Android 10 خلال الشهر الماضي لمجموعة من المستخدمين، ولقد نشرت العملاق الصيني قائمة بالهواتف المقرر تحديثها خلال الفترة القادمة، واليوم تنضم إصدارات HONOR إلى قائمة الهواتف التي يصل إليها تحديث النظام الآن.

وتشمل هواتف HONOR التي تحصل على التحديث كلاً من هواتف HONOR 20، وHONOR 20 Pro، وأيضاً HONOR View 20، حيث أكد مستخدمي هواتف Honor 20 بالفعل على تلقي تحديث واجهة Magic UI 3.0 الذي يرتكز على نظام تشغيل Android 10، حيث يصل التحديث عبر OTA.

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أيضاً من المقرر أن يصل حجم تحديث واجهة Magic UI 3.0 وAndroid 10 إلى 4.63 جيجا بايت، على أن يأتي التحديث في الإصدار رقم 10.0.0.168، كما يصل التحديث لمستخدمي هواتف HONOR 20 Pro وHONOR View 20 عالمياً.

يذكر أن تحديث واجهة Magic UI 3.0 وAndroid 10 يجلب بعض المميزات الجديدة القابلة للتخصيص، من بينها تصميم Magazine، ونظام ألوان Morandi ، ورسوم ديناميكية، مع تحسينات في GPU Turbo، وتشغيل الوسائط من بين مجموعة مميزات أخرى.

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